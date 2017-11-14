У студії обговорили пенсійну реформу, медичну реформу, новину про те, що парламент розгляне законопроекти про відновлення державного суверенітету України і бюджет-2018, суд у справі Денисюка.
Юрій Кармазін заявив, що він радий, що не має стосунку до Верховної Ради.
«Я п’ять років не у Верховній Раді і слава Богу до тієї дурості, яка зараз відбувається не маю відношення», — сказав гість програми.
Крім цього, Кармазін додав, що пенсія в Україні повинна була бути мінімум в три рази вище.
«Щороку вони повинні були індексувати пенсії і в цей час пенсія повинна була бути мінімум в три рази вище. З огляду на девальвацію гривні, з огляду на зростання тарифів і на інфляцію. Мінімум в три рази», — сказав екс-нардеп.
Також, за словами гостя програми, якщо владі не подобається Конституція — нехай їде з України.
«Не подобається Конституція? Нафіг з пляжу в Іспанію, пан Гройсман, і пан Порошенко. В Англію, де навчаються дітки, туди їдьте, якщо не подобається Конституція», — сказав Кармазін.