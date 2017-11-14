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ЗАВДЯКИ ВМІЛИМ «СПІВРОБІТНИКАМ БАНКУ» ЖИТЕЛІ ПОКРОВСЬКА ВТРАЧАЮТЬ СВОЇ ГРОШІ

14.11.2017 Новини Комментариев нет
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48-річний чоловік повірив, що йому телефонують банківські працівники і на їх прохання «авторизував» свою банківську картку, втративши в подальшому 1 300 гривень. Аналогічно себе повела і 49-річна покровчанка, чим збагатила «доброзичливців» на 29 тисяч гривень. Трохи іншою була схема злочинців, які видурили в мешканця Добропілля більше 4 тисяч гривень, запропонувавши «розблокувати заблоковану картку». Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до даних правопорушень.

Так до чергової частини Покровського відділу поліції звернувся місцевий мешканець із заявою про те, що невідомі вкрали в нього гроші. З’ясувалося, що чоловіку зателефонувала незнайома жінка, представилась «співробітницею банку» і сказала, що йому потрібно авторизувати картку, а потім збільшити її грошовий ліміт.  Для цього потрібно виконувати дії, які будуть написані в подальших смс-повідомленнях від «Служби безпеки банку». Потерпілий так і зробив. Лише коли чоловік отримав останнє смс про те, що з його картки знятий весь грошовий залишок – 1 300 гривень, зрозумів, що гроші вкрадені невідомими.

Такі самі дії «добродіїв» виконала ще одна мешканка Покровська, але її втрачена суму була значно більшою – 29 тисяч гривень. Жінка, замість того, щоб самостійно передзвонити до банківської установи і впевнитись, що їй телефонують саме з відти, поспішила виконати наполегливі прохання невідомих. Результат – з рахунку потерпілої злочинці зняли всі заощадження.

Того ж дня до добропільськіх правоохоронців із заявою звернувся 60-річний  місцевий мешканець. Чоловік просив допомогти йому знайти шахраїв, які зняли з його банківської картки всю його пенсію. Так напередодні потерпілому зателефонували невідомі і сказали, що його банківську картку заблоковано. Для розблокування потрібно лише назвати їм цифри, що знаходяться на її зворотньому боці. Чоловік, на рахунок якого щойно була перерахована пенсія, так і зробив. Майже одразу йому надійшло смс-повідомлення про те, що  з картки зняті всі гроші, а її баланс дорівнює нулю.

За всіма випадками співробітники поліції відкрили кримінальні провадження.

Триває досудове розслідування.

Покровський відділ

поліції Донецької області

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