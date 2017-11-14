ГОРОСКОП НА 14 ЛИСТОПАДА

РАК
Цей день може стати справжнім випробуванням для Раків. На вас несподівано звалиться велика сума грошей. Неймовірна удача закрутить вам голову, а ситуація, що створилася приємно здивує. Якщо ви отримаєте великий виграш, то бажано витратити його на благодійні цілі — добра він вам не принесе.
ЛЕВ
Чи вийде вичерпати конфліктну ситуацію, але остудити пристрасті вам під силу. Завтра ніхто і не згадає про інцидент. Уникайте людних місць, не вступайте в суперечки з незнайомцями. Відкладіть прийняття важливих рішень, оскільки наявна інформація не повною мірою відображає суть питання.
ДІВА
Цей день особливих успіхів принесе поряд з коханою людиною. Слідкуйте за своїми словами і контролюйте емоції. Щоб уникнути втоми довше перебувайте на свіжому повітрі, найкраще в приємній компанії.
ТЕРЕЗИ
Протистояння планет обіцяє розбіжності з родичами, складності у відносинах з батьками. Нащадки доставлять багато клопоту. Ваша емоційна сфера в цей час нестабільна, ви не зможете реально оцінювати виникаючі ситуації, тому намагайтеся не «тиснути» на партнерів, які можуть виявитися набагато сильніше вас. Непогано б привести в порядок сімейні справи та відносини.
СКОРПІОН
Цей день може поставити перед Скорпіонами важкі завдання — виховання проблемних, підлітків, догляд за старими батьками. Приділяйте більше уваги дітям. Ваша строгість до них не повинна переходити в жорстокість. Намагайтеся не зганяти своє роздратування на близьких. Найчастіше відвідуйте рідних, цікавтеся їхніми потребами. Це майже єдине, чим ви можете допомогти їм в захисті від недуг.
СТРІЛЕЦЬ
Біопотенціал Стрільців може бути значно знижений, тому висока ймовірність загострення хронічних захворювань, небезпечні перевантаження і невиправданий ризик. Поїдьте на відпочинок в санаторій або профілакторій з високим класом обслуговування — прийняті там процедури зроблять чудовий оздоровчий ефект.
КОЗЕРІГ
Можуть зіпсуватися відносини з батьками, як власними, так і чоловіка. У своєму будинку Козерогам може бути холодно і незатишно аж до кінця місяця. Якщо батьки не будуть забувати про зобов’язання перед своїми дітьми і стануть підтримувати їх, то у відповідь на це діти будуть тільки вдячні їм і зроблять все, щоб в домі панували спокій і тиша
ВОДОЛІЙ
Емоційні перенапруги дадуть про себе знати, нагадуючи про ваші слабкі місця. Можна зайнятися загальнозміцнюючими практиками, вивчити різні методики лікування захворювань, вибрати для себе підходящу і почати її дотримуватися.
РИБИ
Хороший день для спільного відпочинку або творчої діяльності. Можете разом з близькими вам людьми відправитися в поїздку, або запросіть їх на свій творчий вечір або громадський захід. Не варто затівати ремонт або інші важкі роботи.