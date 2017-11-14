ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 14 ЛИСТОПАДА

- 1918 — з ініціативи провідних українських вчених декретом гетьмана Павла Скоропадського було засновано Українську Академію наук та визначений її офіційний статус. Першим президентом обрано академіка Володимира Вернадського. Першими дійсними членами УАН були затверджені: по відділу історично-філологічних наук — Д. Багалій (07.11.1857 — 09.02.1932), А. Кримський (03.01.1871 — 25.01.1942), М. Петров (12.04.1840 — 20.06.1921), С. Смаль-Стоцький (21.01.1856 — 18.08.1938); по відділу фізично-математичних наук — В. Вернадський (12.03.1863 — 06.01.1945), С. Тимошенко (22.12.1878 — 29.05.1972), М. Кащенко (01.05.1855 — 29.03.1935), П. Тутковський (01.03.1858 — 03.06.1930); по відділу соціальних наук — М. Туган-Барановський (21.01.1865 — 22.01.1919), Ф. Тарановський (24.05.1875 — 23.01.1936), В. Косинський (26.08.1866 — 1922), О. Левицький (25.12.1848 — 09.05.1922).
- 1925 — У Чехо-Словаччині створено Лігу українських націоналістів.
- 1943 — радянські війська зайняли районний центр Народичі Житомирської області.
- 1944 — У Києві відкрився Державний музей українського мистецтва.
- 1944 — До Середньої Азії з Грузії депортовано понад 100 тисяч турків-месхетинців.
- 1963 — потужний підводний вулканічний вибух утворює острів Суртсей, 33 км на південь від узбережжя Ісландії. Лава і чорні колони диму виходять з поверхні океану. Територія новоутвореного вулканічного острова — 1.7 км2.
- 1999 — на посаду Президента України вдруге обрано Л. Д. Кучму, що обіймав цей пост з 19.07.1994 по 23.01.2005.
- 2005 — Корпорація Boeing оголосила про старт виробництва літака Боїнг 747-8.