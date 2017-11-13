11-РІЧНИЙ ХЛОПЧИК БОЯВСЯ ПОВЕРТАТИСЯ ДО НЕТВЕРЕЗОГО БАТЬКА

12 листопада вночі весь особовий склад Покровського відділу поліції було піднято по тривозі і орієнтовано на пошуки зниклого 11-річного хлопчика. З’ясувалося, що хлопець пішов гуляти ще по обіді, а його відсутність батьки помітили тільки о 23:30 і тоді звернулися в поліцію. Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив начальники Покровського відділу поліції Юрій Гречишкін.
Правоохоронці працювали всю ніч і лише вранці знайшли неповнолітнього. Хлопчик розповів, що загулявся, а повертатися додому боявся, так як вдома, замість розуміння, чекало б покарання від нетверезого батька. Тому дитина вирішила краще провести ніч на вулиці в занедбаних будинках, ніж в рідному домі. На щастя, протиправних дій відносно неповнолітнього скоєно не було.
Зараз співробітники ювенальної превенції проводять профілактичну бесіду з батьками і дитиною. У даній сім’ї виховується троє неповнолітніх дітей, яким рідні не завжди приділяють належну увагу. Так, раніше мати вже притягувалася до адміністративної відповідальності за ст. 184 КУпАП (неналежне виконання обов’язків по вихованню дітей).
Поліцейські вже зверталися до працівників соціальних служб з проханням звернути увагу на цю сім’ю. Адже діти повинні виховуватися і жити в нормальних умовах, і з батьками мати довірчі відносини, а не боятися повертатися додому.