У SAMSUNG ГОТОВІ ЧІПИ ПАМ’ЯТІ GDDR6

Samsung готова почати виробництво мікросхем пам’яті GDDR6 для графічних прискорювачів наступного покоління вже на початку 2018 року. Компанія відзначила, що чіпи GDDR6 гідні нагороди CES 2018 Innovation Awards і обов’язково з’являться на найбільшій в світі міжнародній виставці електроніки.
Samsung називає свої мікросхеми GDDR6 ємністю 16 Гбіт найшвидшою і економічною DRAM-пам’яті для графічних продуктів наступного покоління.
Чіпи працюють при напрузі 1,35 В (у GDDR5 — 1,5 В) і забезпечують пропускну здатність 16 Гбіт / с на контакт.
На практиці це означає, що зі 384-бітної шиною відеокарти зможуть продемонструвати пропускну здатність 768 ГБ / с, тоді як у Titan Xp цей показник становить 548 ГБ / с.
Samsung стала не першою компанією, здатною продемонструвати пам’ять GDDR6: в квітні 2017 роки 8-гігабітні мікросхеми представила SK Hynix.