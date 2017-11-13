У НОВОГРОДІВЦІ ХЛОПЕЦЬ МАЛО НЕ ВБИВ ВІТЧИМА

Сімейний конфлікт між подружжям виник на ґрунті ревнощів. Під час сварки голова родини почав бити свою дружину. Намагаючись вгамувати сп’янілого вітчима, 16-річний хлопець вдарив його кухонним ножем. За даним фактом відкрите кримінальне провадження, повідомляє Покровський відділ поліції.
Вранці минуло дня до Селидівського відділення поліції звернулася медична сестра приймального покою міської лікарні яка повідомила, що медпрацівниками з діагнозом проникаюче ножове поранення черевної порожнини був госпіталізований 46-річний мешканець Новогродівки.
Під час перевірки були встановлені усі обставини події. З’ясувалося, що напередодні, чоловік із своєю 40-річною дружиною пішли до місцевого кафе аби відсвяткувати початок його чергової відпустки. Під час вживання спиртного між подружжям на ґрунті ревнощів виникла сварка. Жінка, намагаючись припинити конфлікт, пішла додому. Але повернувшись додому, розлючений чоловік почав бити дружину. В пориві гніву, захищаючи матір, 16-річний хлопець вдарив свого вітчима кухонним ножем.
Під час опиту можливих свідків було встановлено, що подібні конфлікти та бійки у родині не рідкість. Чоловік зловживає спиртними напоями та під час сварок часто доводить що він голова родини за допомогою кулаків.
Наразі поранений чоловік знаходиться у лікарні, його стан стабільно важкий.
За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 «Умисне тяжке тілесне ушкодження» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.