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ПРИКМЕТИ НА 13 ЛИСТОПАДА

13.11.2017 Варто знати Комментариев нет
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13 листопада свято відзначали мисливці і рибалки. Дати святкування відрізнялися в залежності від регіону. Також молилися святому Никодиму, який вважався захисником будинку від пожеж. Переводили курей в зимові закутиною, оскільки погода у цей час ставала дуже холодною, а ночами траплялися морози.

У православній церкві 13 листопада вшановується пам’ять преподобного Никодима і преподобного Спиридона, які жили в Ближніх печерах Києво-Печерської лаври в XII столітті. Відомо, що усередині печер вони провели 30 років і займалися випіканням просфор. Преподобний Спиридон опинився в монастирі, будучи в зрілому віці, при ігумені Пимене. Свою працю він супроводжував молитвою і виконанням псалмів. Поруч зі Спиридоном трудився і преподобний Никодим, який свої обов’язки виконував не менше усереднені. Згідно з легендою, одного разу піч загорілася, але Спиридон і Никодим змогли загасити вогонь, залишившись неушкодженими. Швидше за все, саме з цієї причини їх стали почитати як захисників від пожеж та інших стихійних лих.

Курей 13 листопада переводили в зимові закутиною, примічаючи слабку птицю, яка підходить для забою. З курки потім готували бульйон, котлети, курники (пироги з начинкою з м’яса курки). Свій свято 13 листопада також відзначали рибалки та мисливці, які обов’язково відправлялися на промисел в цей день, щоб протягом наступного року їм сприяла удача в справах. У північних регіонах чоловіки зазвичай вирушали на промисел на кілька місяців, і це було дуже небезпечно для життя. Тому, проводжали їх з великими почестями, влаштовуючи торжества, пишні застілля, проводячи різноманітні обряди.

  1. Снігур 13 листопада співати почав — скоро наступити зима
  2. Ведмідь спорудив барліг на височині — навесні, швидше за все, почнеться сильне повінь
  3. Якщо людина народилася 13 листопада, то в якості талісмана йому слід носити бірюзу
  4. Сонячна і ясна погода — прикмета, що буде поривчастий і сильний вітер в найближчі дні
  5. Голосно цвірінькають горобці — чекай теплої погоди, і навпаки
  6. Рибалки 13 листопада між собою посварилися — рибалка всю зиму буде невдалою
  7. Перший улов потрібно обов’язково пожертвувати храму або продати, а на виручені гроші купити свічки, щоб поставити їх у церкві
  8. Якщо з’їси блюдо з курятини в цей день — чекай щасливої долі
  9. Не варто спілкуватися з незнайомцями — 13 листопада дуже легко порчу нанести
  10. Втратити ґудзик — хтось наврочив людини
  11. Сон, який приснився 13 листопада, збудеться через 9 днів. Особливо сприятливі сни іменинників
  12. Хто не виспиться 13 листопада, той, згідно з прикметами, довго не проживе
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