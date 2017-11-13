ОСІННІЙ ПРИЗОВ 2017 СТАТУВАВ

Осінній призов-2017 стартував в Україні і триватиме по 28 листопада.
Повістки надсилають чоловікам призовного віку (20-27 років), які не мають права на відстрочку, без судимості і проблем зі здоров’ям.
Термін служби — 18 місяців. Для українців з вищою освітою магістра (спеціаліста) — до 12 місяців.
Початком військової служби за призовом вважається день направлення військовослужбовців до військової частини з районного (міського) військового комісаріату. Закінченням терміну служби є день виключення військовослужбовців зі списків особового складу військової частини.
Призову на строкову службу в жовтні-листопаді цього року підлягають 10 460 громадян України.
Найбільше строковиків призовуть в Дніпропетровській та Харківській областях. Найменше — в Донецькій , Луганській та Закарпатській.