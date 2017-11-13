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ОСІННІЙ ПРИЗОВ 2017 СТАТУВАВ

13.11.2017 Варто знати, Новини Комментариев нет
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Осінній призов-2017 стартував в Україні  і триватиме по 28 листопада.

Повістки надсилають чоловікам призовного віку (20-27 років), які не мають права на відстрочку, без судимості і проблем зі здоров’ям.

Термін служби — 18 місяців. Для українців з вищою освітою магістра (спеціаліста) — до 12 місяців.

Початком військової служби за призовом вважається день направлення військовослужбовців до військової частини з районного (міського) військового комісаріату. Закінченням терміну служби є день виключення військовослужбовців зі списків особового складу військової частини.

Призову на строкову службу в жовтні-листопаді цього року підлягають 10 460 громадян України.

Найбільше строковиків призовуть в Дніпропетровській та Харківській  областях. Найменше — в Донецькій , Луганській  та Закарпатській.

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