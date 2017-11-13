ОГОЛОШЕНО ОБВИНУВАЛЬНИЙ ВИРОК ЛІСНИКУ, НЕДБАЛІСТЬ ЯКОГО КОШТУВАЛА ДЕРЖАВІ ПОНАД 3 МЛН ГРН

Краснолиманський міський суд оголосив вирок у справі 46-річного мешканця м. Костянтинівки, недбалість якого призвела до незаконної порубки лісу на суму понад 3 млн грн.
У ході досудового розслідування встановлено, що у листопаді-грудні 2015 року майстер лісу Дробишевського лісництва ДП «Краснолиманське лісове господарство» несумлінно виконував свої службові обов’язки з ефективної охорони ввіреної йому ділянки лісу, внаслідок чого невстановленими особами знищено понад 800 дерев.
Загальна сума матеріальної шкоди, завданої державі від незаконної порубки лісу, склала близько 3 млн 120 тис грн.
Дослідивши докази, надані стороною публічного обвинувачення, яке представляв Лиманський відділ Слов’янської місцевої прокуратури, суд визнав чоловіка винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 (службова недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки) КК України.
Ліснику призначено покарання у вигляді 2 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком на 1 рік з іспитовим строком у півтора роки.
Прес-служба прокуратури Донецької області