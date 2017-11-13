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ОБ’ЄДНАННЯ «СФЕРА» ВІДЗНАЧИЛО ПЕРШИЙ ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ

13.11.2017 Сюжети Комментариев нет
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Літературне об’єднання «Сфера» відзначило рік з дати свого заснування. У приміщенні бібліотеки імені Шевченко пройшли урочистості з цього приводу.

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