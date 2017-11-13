ОБ’ЄДНАННЯ «СФЕРА» ВІДЗНАЧИЛО ПЕРШИЙ ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ 13.11.2017 Сюжети Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.Літературне об’єднання «Сфера» відзначило рік з дати свого заснування. У приміщенні бібліотеки імені Шевченко пройшли урочистості з цього приводу. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:1 год Сферы, библиотека, Димитров, Елена Олехнович, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, СФЕРА, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ