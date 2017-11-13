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НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ СТРІМКО СКОРОЧУЄТЬСЯ

13.11.2017 Новини Комментариев нет
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До 2050 року чисельність населення в Україні зменшиться на 5,5 мільйони людей. Такі прогнози роблять в Інституті демографії та соціальних досліджень імені Птухи НАН України.

Ще більше скоротиться чисельність людей трудоактивного віку (20-59 років) — на 6,6 млн.

Кількість  людей у ​​віці 60 років і старше збільшиться на 2,6 млн., А їх частка в населенні (рівень старіння) виросте до 33%.

Співвідношення вікових контингентів трудоактивного  та пенсійного віку  зменшиться з нинішніх майже вдвічі до кінця прогнозованого періоду.

На думку провідного наукового співробітника Інституту Лідії Ткаченко, щоб мінімізувати негативні наслідки демографічних змін, необхідно переосмислення цілей та інструментів політики в усіх сферах. «Ухвалення на державному рівні Національного плану дій з питань старіння, навіть в декларативній формі, стало б підтвердженням розуміння складності цього питання і увагу до становища літніх людей, дало б можливість поставити задачу в якісно новому форматі, в тому числі із залученням громадського сприяння та донорських коштів «, — заявляє вчений.

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