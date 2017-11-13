НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ СТРІМКО СКОРОЧУЄТЬСЯ

До 2050 року чисельність населення в Україні зменшиться на 5,5 мільйони людей. Такі прогнози роблять в Інституті демографії та соціальних досліджень імені Птухи НАН України.
Ще більше скоротиться чисельність людей трудоактивного віку (20-59 років) — на 6,6 млн.
Кількість людей у віці 60 років і старше збільшиться на 2,6 млн., А їх частка в населенні (рівень старіння) виросте до 33%.
Співвідношення вікових контингентів трудоактивного та пенсійного віку зменшиться з нинішніх майже вдвічі до кінця прогнозованого періоду.
На думку провідного наукового співробітника Інституту Лідії Ткаченко, щоб мінімізувати негативні наслідки демографічних змін, необхідно переосмислення цілей та інструментів політики в усіх сферах. «Ухвалення на державному рівні Національного плану дій з питань старіння, навіть в декларативній формі, стало б підтвердженням розуміння складності цього питання і увагу до становища літніх людей, дало б можливість поставити задачу в якісно новому форматі, в тому числі із залученням громадського сприяння та донорських коштів «, — заявляє вчений.