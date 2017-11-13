НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ СТРІМКО СКОРОЧУЄТЬСЯ 13.11.2017 Сюжети Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.До 2050 року чисельність населення в Україні зменшиться на 5,5 мільйони людей. Такі прогнози роблять в Інституті демографії та соціальних досліджень імені Птухи НАН України. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:демографическая ситуация, Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, население, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ