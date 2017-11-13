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НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ СТРІМКО СКОРОЧУЄТЬСЯ

13.11.2017 Сюжети Комментариев нет
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До 2050 року чисельність населення в Україні зменшиться на 5,5 мільйони людей. Такі прогнози роблять в Інституті демографії та соціальних досліджень імені Птухи НАН України.

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