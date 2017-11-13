МИРНОГРАДСЬКІ СПОРСТМЕНИ ВІДЗНАЧИЛИСЬ НА ЧЕМПІОНАТІ ОБЛАСТІ

10 листопада у м. Костянтинівка відбувся Чемпіонат Донецької області з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2005, 2006, 2007 років народження «Шоколадна казка». Ці змагання дали можливість для наймолодших, 10-12-річних легкоатлетів, показати себе і спробувати смак справжньої спортивної боротьби.
Солодкий турнір виявився щасливим на спортивні досягнення і мирноградські спортсмени привезли 2 перших та 1 третє місця. За підсумками змагань найкращі результати показали: Зутікова Анета (НВК) – I місце на дистанції 600 метрів (2.10.1), Журавльов Олександр (ЗОШ № 17) – I місце на дистанції 600 метрів (2.16.9), Челях Владислав (ЗОШ-інтернат) – III місце на дистанції 600 метрів (2.01.2). Всі переможці нагороджені грамотами, медалями та солодкими подарунками.