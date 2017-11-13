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МИРНОГРАДСЬКІ СПОРСТМЕНИ ВІДЗНАЧИЛИСЬ НА ЧЕМПІОНАТІ ОБЛАСТІ

13.11.2017 Новини Комментариев нет
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10 листопада  у м. Костянтинівка відбувся Чемпіонат Донецької області з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2005, 2006, 2007 років народження «Шоколадна казка». Ці змагання дали можливість для наймолодших, 10-12-річних легкоатлетів, показати себе і спробувати смак справжньої спортивної боротьби.

Солодкий турнір виявився щасливим на спортивні досягнення і мирноградські спортсмени привезли 2 перших та 1 третє місця. За підсумками змагань найкращі результати показали: Зутікова Анета (НВК) – I місце на дистанції 600 метрів (2.10.1), Журавльов Олександр (ЗОШ № 17) – I місце на дистанції 600 метрів (2.16.9), Челях Владислав (ЗОШ-інтернат) – III місце на дистанції 600 метрів (2.01.2). Всі переможці нагороджені грамотами, медалями та солодкими подарунками.

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