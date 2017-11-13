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ЛЮДЯМ З ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ ВРУЧАЛИ ПРОДУКТОВІ НАБОРИ

13.11.2017 Сюжети, Увага! Комментариев нет
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13 листопада відзначається Міжнародний день сліпих. Ця дата покликана привернути увагу здорових людей до проблем тих, хто втратив зір та опинився у важких життєвих обставинах.

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