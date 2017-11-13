ЛЮДЯМ З ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ ВРУЧАЛИ ПРОДУКТОВІ НАБОРИ 13.11.2017 Сюжети, Увага! Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.13 листопада відзначається Міжнародний день сліпих. Ця дата покликана привернути увагу здорових людей до проблем тих, хто втратив зір та опинився у важких життєвих обставинах. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:БОНЗЮХ, день слепых, День_слепых, Димитров, ИРИНА БОНЗЮХ, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри, УСЗН Додати коментар Отменить ответ