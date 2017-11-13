Актуально:

КУБОК ОБЛАСТІ З ЧИРЛІДИНГУ ВИБОРОЛА КОМАНДА З ПОКРОВСЬКА

13.11.2017 Варто знати, Сюжети, Увага! Комментариев нет
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

В минулі вихідні у Покровську на базі спортивного комплексу «Металург» пройшов кубок Донецької області з чирлідингу та чірспорту. У змаганнях взяли участь діти кількох вікових категорій з різних міст Донецької області.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Tags:, , , , , , , , , , , , ,

Додати коментар