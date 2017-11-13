КУБОК ОБЛАСТІ З ЧИРЛІДИНГУ ВИБОРОЛА КОМАНДА З ПОКРОВСЬКА 13.11.2017 Варто знати, Сюжети, Увага! Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.В минулі вихідні у Покровську на базі спортивного комплексу «Металург» пройшов кубок Донецької області з чирлідингу та чірспорту. У змаганнях взяли участь діти кількох вікових категорій з різних міст Донецької області. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Областной чемпионат, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри, Черлидинг Додати коментар Отменить ответ