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КАБМІН ПОСИЛИТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВОДІЇВ

13.11.2017 Варто знати Комментариев нет
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Кабмін схвалив ініціативу МВС про посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху. На дорогах можуть з’явитися камери, їздити по місту можна буде зі швидкістю не більше 50 км / год, перші права будуть видаватися тільки на два роки, а штрафи для лихачів збільшать. Втім, як вважають експерти, нововведення не тільки не зменшать кількість ДТП на дорогах, а й можуть повернути порядки, які існували при ДАІ.

МВС хоче посилити покарання для водіїв, які, керуючи авто в нетверезому вигляді, скоїли ДТП. Відзначимо, що зараз в Кримінальному кодексі не прописана відповідальність для п’яних водіїв — є просто покарання за аварію. Також окремо в адмінкодексі є штрафи за водіння в нетверезому вигляді — 10 200 грн, за повторне порушення — 20 400 грн. Тепер же МВС пропонує кримінальну статтю розширити п’яними злочинцями.

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