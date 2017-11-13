КАБМІН ПОСИЛИТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВОДІЇВ

Кабмін схвалив ініціативу МВС про посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху. На дорогах можуть з’явитися камери, їздити по місту можна буде зі швидкістю не більше 50 км / год, перші права будуть видаватися тільки на два роки, а штрафи для лихачів збільшать. Втім, як вважають експерти, нововведення не тільки не зменшать кількість ДТП на дорогах, а й можуть повернути порядки, які існували при ДАІ.
МВС хоче посилити покарання для водіїв, які, керуючи авто в нетверезому вигляді, скоїли ДТП. Відзначимо, що зараз в Кримінальному кодексі не прописана відповідальність для п’яних водіїв — є просто покарання за аварію. Також окремо в адмінкодексі є штрафи за водіння в нетверезому вигляді — 10 200 грн, за повторне порушення — 20 400 грн. Тепер же МВС пропонує кримінальну статтю розширити п’яними злочинцями.