ЗІ СПАЛАХОМ АФРИКАНСЬКОЇ ЧУМИ ПОСИЛИЛИ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Наразі на блокпостах Покровської оперативної зони проводяться посилені заходи, мета яких попередити потрапляння на територію обслуговування хворих тварин. Співробітники поліції, які несуть службу на пунктах контролю ретельно перевіряють кожен автомобіль та документацію на всіх тварин, які перевозяться, повідомляє Покровський відділ поліції.
У Луганській області зареєстрований спалах африканської чуми свиней. В осередку захворювання проводяться заходи щодо локалізації та недопущення розповсюдження збудника АЧС. В зв’язку з цим правоохоронці також посилили заходи безпеки.
Так, на блокпостах правоохоронці забезпечують контроль щодо недопущення ввезення та вивезення тварин, продуктів і сировини тваринного походження без відповідних документів.
— Є відповідний перелік документів, виданих санітарно-ветеринарної служби. Якщо ці документи в повному обсязі присутні, то продукція буде пропущена через блокпост. Якщо документів не буде, то на місце викликаються санітарні служби, які проводять перевірку, — зазначив начальник Покровського відділу поліції Юрій Гречишкін.
Крім того, проводяться заходи, спрямовані на дотримання правил торгівлі на місцевих ринках живими свинями, м’ясом та іншими продуктами свинарства.