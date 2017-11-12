ІМЕНИНИ 12 ЛИСТОПАДА

Анастасія — (простий. Настасея і Анастасея, розм. Настасья і Настасия) – жіночий варіант чоловічого імені Анастасій (Анастас). Значення імені Анастасія: повернута до життя, воскресіння, відроджена, воскресла, що воскрешає, повстала, відроджена до життя. Походження імені Анастасія від грецького слова “анастас” – воскреслий, є індоєвропейський корінь “ста” – стояти.
Артем (Артемій) — існує припущення, що ім’я Артем походить від Артеміди – давньогрецької богині полювання. Одного з сімдесяти апостолів, відомих історії, звали Артемом. В церковно-слов’янському словника ім’я має форму Артемій. «Має бездоганне здоров’я», «здоровий» – значення імені Артем у перекладі з давньогрецької мови.
Макар — чоловіче ім’я, що має грецькі корені. Походження імені Макар пов’язують з давньогрецькою міфологією: «Макаріос» – один з епітетів Зевса. Ім’я означає «благословенний», «блаженний», «щасливий».
Максим — чоловіче ім’я латинського походження. Походження імені Максим пов’язано з римським родовим або особистим прізвиськом Максимус. Ім’я означає «найбільший», «превеликий».
Марко — походить від грецького імені Марке, котре, у свою чергу, відбулося приблизно від латинського слова «маркус» — молоток. Інша версія полягає в тім, що воно бере початок від Марса (бога-заступника людей і черід, згодом — бога війни
Олена — Значення імені Олена: світла, сонячна, факел, світло, обрана, сяюча. Сприймається ім’я, як символ рясної, привільній, забезпеченого життя. Початкова давня форма Селену, що означає місяць. Походження імені Олена (простий. Олена, народн. Альона) від давньогрецького слова “хеленос” – світла, світло. Це ліричний образ жіночності: гнучкість і витонченість, слабкість і загадковість. Селена спонукувана злиттям почуттів, світиться нев’янучої, вічною красою.
Семен — походження імені давньоєврейське. Старе: Симеон. Похідні: Сема, Семенка, Сеня, Сенечка, Сенюра, Сенюха, Сіма, Сенюша, Симоня, Симаня, Оня. Значення імені Семен – почутий богом.
Степан — значення імені у перекладі з давньогрецької – «корона», «вінок». У православ’ї прийнята форма імені Стефан. Походження імені пов’язано з давньогрецьким словом «стефанос», що означає «вінок».