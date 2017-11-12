ПРИКМЕТИ НА 12 ЛИСТОПАДА

У народі 12 листопада називали Синичкиним святом або святом мисливців. 12 листопада обов’язково потрібно було виїхати на першу порошу, щоб убити хоча б одного зайця — тоді в наступному році постійно будеш повертатися з видобутком. Першого зайця мисливці зазвичай називали іменинником. Раділи, якщо вдавалося його зловити — тоді весь рік обіцяв бути дуже успішним.
11 листопада у народі був відомий як день пастухів і овчаров, а 12 листопада відзначали свято рибалок і мисливців. У північних областях саме зараз вони вирушали на зимовий промисел. З цієї причини їм влаштовували пишні проводи і застосовували різноманітні обряди, які, як вважалося, допоможуть привернути удачу.
У мисливців існував звичай домовлятися з лісовиком про те, щоб той не заплутав сліди в лісі і допоміг отримати більше дичини, а також захистив людей від небезпеки (особливо, від диких тварин). Так, мисливець обіцяв дідька, що буде вести себе чемно: не бити звіра дуже багато, не витоптувати траву, чагарники не ламати, не чіпати звірів з дитинчатами. Якщо ж обіцянки не виконувалися, то лісовик сердився і міг людини покарати: заплутати сліди, залякати, напустити лихоманку, відшмагати гілками по обличчю і т. д.
У православній церкві 12 листопада вшановують пам’ять мученика єпископа Егейського Зиновія і мучениці Зіновії, яка припадала йому сестрою. Обидва мученика народилися в благочестивій сім’ї приблизно в III столітті на території Каппадокії. Вони рано залишилися сиротами. Вирішивши роздати свою спадщину бідним людям, вони присвятили себе Богові. В нагороду Зіновій отримав дар чудотворення і з допомогою молитви став зціляти хворих. В результаті, про це дізналися мешканці міста і обрали Зиновія єпископом. Однак коли влада зосередилась в руках імператора Діоклетіана, почалися масові переслідування прихильників християнської віри. Це призвело до того, що Зиновія заарештували і стали вимагати відмовитися від Христа. Однак Зіновій у своїх переконаннях залишився непохитний, за що був підданий численних тортур. Дізнавшись про це, Зиновія сама з’явилася на суд, в результаті чого, її стратили разом з братом.
- Заєць дорогу перебіг — до невдачі в справах
- Побачити зграю вовків 12 листопада — бути війні, мору або іншому великому горю
- Якщо підгодувати птахів — це призведе до удачі у всьому
- Багато синиць біля будинку — прикмета, що скоро настануть холоди
- Снігур засвистів 12 листопада — скоро настане зима, і вдарять морози
- Якщо людина народилася 12 листопада, то його талісманом є хризоліт. Іменинник за характером чистий вдачею і дуже лагідний
- Синиця у двір залетіла — це щасливий знак
- Вовки зібралися в зграї 12 листопада — наступний рік обіцяє бути голодним
- Сніг 12 листопада випав у вигляді дрібної крупи — чекай сильних морозів
- Багато синиць з’явилося — скоро буде похолодання
- Синиці клюють кору з дерев — скоро встановиться дощова і сира погода
- Синиці з раннього ранку співають — чекай морозу вночі
- Мисливець в цей день зловив зайця, а рибак — червону рибу, значить, весь рік промисел вдалим буде
- Якщо дівчина з’їсть зайчатини у цей день, то, згідно з прикметами, стане красивою і обзаведеться великою кількістю кавалерів
- Зустріти на дорозі вовка — буде велика біда