ГОРОСКОП НА 12 ЛИСТОПАДА

ОВЕН
Намагайся не брати образи й зауваження на свій рахунок. Будьте вище всього цього.
ТЕЛЕЦЬ
Сьогодні потрібно приділити більше часу спілкуванню з рідними та друзями.
БЛИЗНЮКИ
Сприятливий, цікавий і плідний день. У вас все сьогодні виходитиме.
РАКИ
Вас ніхто не підтримує? Сьогодні вам під силу вирішити всі справи.
ЛЕВ
Легко зав’язуватимуться знайомства. Можлива неочікувана зустріч.
ДІВА
День вимагає обережності: ймовірність неприємних пригод дуже висока.
ТЕРЕЗИ
Зосередьтеся на власних справах, в чужі намагайтеся не втручатися.
СКОРПІОН
Якщо ви не будете поспішати, то зможете зробити чимало корисного.
СТРІЛЕЦЬ
День легких успіхів і приємних перемог. Ви справляєтеся з усіма проблемами.
КОЗЕРІГ
Залишайтесь собою, це додає вам привабливості в очах оточуючих.
ВОДОЛІЙ
Бажано провести вечір на самоті, присвятити його спокійним справам.
РИБИ
Слідкуйте за своїм здоров’ям. У цей день ви дуже вразливі.