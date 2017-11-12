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ГОРОСКОП НА 12 ЛИСТОПАДА

12.11.2017 Гороскоп Комментариев нет
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ОВЕН

Намагайся не брати образи й зауваження на свій рахунок. Будьте вище всього цього.

ТЕЛЕЦЬ

Сьогодні потрібно приділити більше часу спілкуванню з рідними та друзями.

БЛИЗНЮКИ

Сприятливий, цікавий і плідний день. У вас все сьогодні виходитиме.

РАКИ

Вас ніхто не підтримує? Сьогодні вам під силу вирішити всі справи.

ЛЕВ

Легко зав’язуватимуться знайомства. Можлива неочікувана зустріч.

ДІВА

День вимагає обережності: ймовірність неприємних пригод дуже висока.

ТЕРЕЗИ

Зосередьтеся на власних справах, в чужі намагайтеся не втручатися.

СКОРПІОН

Якщо ви не будете поспішати, то зможете зробити чимало корисного.

СТРІЛЕЦЬ

День легких успіхів і приємних перемог. Ви справляєтеся з усіма проблемами.

КОЗЕРІГ

Залишайтесь собою, це додає вам привабливості в очах оточуючих.

ВОДОЛІЙ

Бажано провести вечір на самоті, присвятити його спокійним справам.

РИБИ

Слідкуйте за своїм здоров’ям. У цей день ви дуже вразливі.

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