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ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 12 ЛИСТОПАДА

12.11.2017 Варто знати Комментариев нет
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  • 1648 — по виплаті відкупного козацькі сили зняли облогу Замостя.
  • 1871 — у Одесі дебютує як актор-професіонал Марко Кропивницький, український актор та режисер, у складі трупи народного російського театру графів Маркових і Чернишова (у виставі за п’єсою Квітки-Основ’яненка «Сватання на Гончарівці»).
  • 1893 — В газеті «San Francisco Morning Call» опубліковано перше оповідання 17-річного Джона Гріффіта (Джек Лондон) «Тайфун біля берегів Японії».
  • 1918 — Гетьман України Павло Скоропадський узаконив автокефалію Української Православної Церкви (УАПЦ).
  • 1918 — Австрія була проголошена республікою
  • 1922 — відкрили Київську картинну галерею
  • 1925 — створена «Лігія Українських Націоналістів» на з’їзді представників Українського Національного об’єднання і Союзу Визволення України у Празі.
  • 1933 — Перша фотографія Нессі
  • 1943 — радянські війська зайняли місто Коростишів Житомирської області.
  • 1944 — 14-та Галицька добровольча дивізія СС перейменована на 14-ту Військову гренадерську дивізію СС (Першу українську)
  • 1967 — у м. Нью-Йорк (США) відбувся Перший Світовий Конгрес вільних українців.
  • 1992 — починаючи з 23-ї години було припинено функціонування рубля у грошовому обігові на території України. Єдиним законним засобом платежу став український карбованець, якого в готівковому обігу представляв купон Національного банку України.
  • 2009 — в Харкові в приміщенні Спілки української молоді відбулася академія, на якій було проголошено та вперше відзначено День українськомовної преси
  • 2014 — цього дня вперше в історії на поверхню комети (Чурюмова — Герасименко) було спущено космічний апарат.
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