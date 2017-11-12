ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 12 ЛИСТОПАДА

- 1648 — по виплаті відкупного козацькі сили зняли облогу Замостя.
- 1871 — у Одесі дебютує як актор-професіонал Марко Кропивницький, український актор та режисер, у складі трупи народного російського театру графів Маркових і Чернишова (у виставі за п’єсою Квітки-Основ’яненка «Сватання на Гончарівці»).
- 1893 — В газеті «San Francisco Morning Call» опубліковано перше оповідання 17-річного Джона Гріффіта (Джек Лондон) «Тайфун біля берегів Японії».
- 1918 — Гетьман України Павло Скоропадський узаконив автокефалію Української Православної Церкви (УАПЦ).
- 1918 — Австрія була проголошена республікою
- 1922 — відкрили Київську картинну галерею
- 1925 — створена «Лігія Українських Націоналістів» на з’їзді представників Українського Національного об’єднання і Союзу Визволення України у Празі.
- 1933 — Перша фотографія Нессі
- 1943 — радянські війська зайняли місто Коростишів Житомирської області.
- 1944 — 14-та Галицька добровольча дивізія СС перейменована на 14-ту Військову гренадерську дивізію СС (Першу українську)
- 1967 — у м. Нью-Йорк (США) відбувся Перший Світовий Конгрес вільних українців.
- 1992 — починаючи з 23-ї години було припинено функціонування рубля у грошовому обігові на території України. Єдиним законним засобом платежу став український карбованець, якого в готівковому обігу представляв купон Національного банку України.
- 2009 — в Харкові в приміщенні Спілки української молоді відбулася академія, на якій було проголошено та вперше відзначено День українськомовної преси
- 2014 — цього дня вперше в історії на поверхню комети (Чурюмова — Герасименко) було спущено космічний апарат.