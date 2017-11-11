ПРИКМЕТИ НА 11 ЛИСТОПАДА

11 листопада належало стригти овець. Також 11 листопада відправлялися до церкви для того щоб помолитися Анастасії, яка вважалася покровителькою та заступницею вівчарів. До речі, останніх було прийнято саме в цей день пригощати різними стравами.
Зазвичай в день 11 листопада траплялися досить сильні вітри. Люди 11 листопада аналізували природні явища і намагалися зрозуміти, якою буде погода в найближчі дні або навіть місяці.
У православній церкві 11 листопада вшановується пам’ять двох святих — Аврамія Ростовського і Анастасії Римлянині. Відомо, що свята Анастасія жила в III столітті на території Риму. Народилася вона в заможній родині, але осиротіла досить рано, і на виховання її взяла християнська жіноча громада, якою керувала старица Софія. У 20 років Анастасія стала відкрито проповідувати християнство, і про це дізнався градоначальник Пров, який спробував зробити все, щоб проповідник відмовилася від своєї віри. Зазнавши поразки, він піддав дівчину мукам і ганьбі, а потім розпорядився стратити.
Що стосується преподобного Аврамія, то він жив в XI столітті і, згідно з переказами, поставив на озері Неро свою хатину — саме там існувало плем’я, яке поклонялось богу Велесу. Одного разу преподобний побачив Іоанна Богослова, який з’явився йому для того щоб вручити спеціальний жезл з хрестом. Саме з його допомогою Аврамій поламав статую ідола і на звільненому місці поставив храм, присвячений саме Іоанна Богослова. Згодом багатьох язичників Аврамій Ростовський зміг перетворити на свою віру.
Аврамія вважали заступником вівчарів, а Анастасію — покровителькою овець. Пастухов в цей день вшановували від усього серця. Жінки пекли пироги зі свіжої борошна і приносили пастухам гостинці. Вірили, що в цьому випадку вони будуть краще стежити за стадом. Зазвичай в північних районах 11 листопада стригли овець, тоді як у південних, навпаки, стрижка закінчувалася. З овечої вовни пряли нитки, в’язали теплі рукавиці або шкарпетки, могли ткати тканини, які використовуються для пошиття верхнього одягу на зиму. Дітям 11 листопада також загадували різні загадки про овець.
- Якщо на Федора сніг або дощ іде, то 21 листопада буде відлига
- Хмари низько рухаються по небу — чекай похолодання
- Якщо людина народилася 11 листопада, то він буде мати талант розуміти домашніх тварин, а це означає, що може бути відмінним пастухом — такі вірування існували в народі
- Якщо господар стада 11 листопада віддячить пастуха, то в наступному році його вівці будуть у повній цілості
- Перед тим, як проводити стрижку овець, важливо вкласти жмут овечої вовни в ножиці, щоб задобрити духів
- Вовки нишпорять по полях — бути біді (неврожаю, війну і т.д.)
- Якщо провести цей день зі своєю сім’єю, то вона, згідно з прикметами, буде дружною і міцною
- Якщо проведеш день в компанії незнайомців, то це тягне сварку
- Не можна залишати дитину одну 11 листопада — це до неприємностей
- Якщо жінка в цей день одягне коралові намиста, то буде щасливою. Якщо повісити намисто на видне місце — це захистить від злих духів
- Якщо людина народилася 11 листопада, то він, згідно з прикметами, буде довгожителем