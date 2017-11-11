ГОРОСКОП НА 11 ЛИСТОПАДА

ОВЕН
Досить гармонійний день. Все знаходиться в рівновазі. Відчутний деякий надлишок сил, які найкраще направити в творче русло або на фізичне навантаження, інакше енергія може знайти вихід у необдуманих, можливо, агресивних вчинках та діях.
ТЕЛЕЦЬ
Як і в роботі, в особистій сфері настає етап переосмислення нинішніх взаємин і цілком ймовірно, виведення їх на найбільш високий рівень. Швидко виникають нові зв’язки і знайомства.
БЛИЗНЮКИ
Не ображайте своїх близьких неувагою до їх справах і переживань. З обережністю поставтеся до нових ділових партнерів. Не слід вірити людям, які обіцяють дуже багато. Якщо в стосунках з коханою людиною вас щось не влаштовує, не поспішайте робити поспішні висновки.
РАК
Цей день підходить для спілкування, переговорів, підписання ділових паперів. Зараз легко вдасться розібратися зі спірними питаннями. Зверніть увагу на стан фінансових справ. Уникайте ризикованих угод, намагайтеся не мати справ з малознайомими неперевіреними людьми — великий ризик стати жертвою шахрайства.
ЛЕВ
На даному етапі не розпорошувати свою увагу на дрібниці, зосередьтеся на найголовнішому. Емоції вам будуть тільки заважати, тому постарайтеся виважено підходити до вирішення будь-яких питань. Не варто обмежувати себе в своїх бажаннях і прагненнях.
ДІВА
Зараз належить зробити чимало справ і прийняти відповідальні рішення. Тільки уникайте участі в суперечках і конфліктах. Вдалими будуть походи по магазинах, так що варто побалувати себе і своїх близьких покупками. В борг постарайтеся не давати і не брати.
ТЕРЕЗИ
Ваше хвилювання, яке може бути пов’язане з професійною діяльністю, постарайтеся компенсувати чимось приємним. Не будьте легковажні по відношенню до близьких людей. Ви можете своєю поведінкою або словом образити, навіть не усвідомивши цього.
СКОРПІОН
У вас буде більш ніж достатньо сил і енергії. Непогані перспективи можуть виникнути на професійній ниві, але не хапайтеся за кілька справ одночасно. Якщо виникли будь-які тертя з оточуючими, зараз як раз хороший період для того, щоб досягти взаєморозуміння і уникнути конфлікту.
СТРІЛЕЦЬ
Приймаючи рішення, ви не повинні сумніватися в своїй правоті. З обережністю поставтеся до порад людей, які можуть лукавити, шукаючи вигоду для себе. Даний період сприятливий для будь-яких починань, будь то новий проект або захоплення. Також можна зайнятися облаштуванням свого будинку.
КОЗЕРІГ
Зараз вдалий час для прояву активності. Те, що раніше представляло певну складність, на даний момент виявиться під силу. Головне — не лінуватися. В особистому плані ніяких розчарувань виникнути не повинно. Можливо, ви зустрінете свою любов або старі відносини спалахнуть з новою силою.
ВОДОЛІЙ
У вас чекають зустрічі зі старими друзями і нові знайомства. Але постарайтеся виключити будь-яку користь з ваших взаємин. Зараз можете планувати ділові зустрічі, переговори, підписання документів.
РИБИ
Можливі незначні неприємності, які пройдуть, не залишивши сліду. У відносинах з рідними хитрувати не варто — тут необхідна повна щирість. Правильна оцінка можливостей інших людей дозволить уникнути помилкових очікувань.