ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 11 ЛИСТОПАДА

- 1417 — в Констанці завершився початий ще в 1414 році собор, який поклав край Великій схизмі, коли на папському престолі знаходилося одночасно до трьох пап. Новим папою був вибраний представник римської знаті Оддо Колона, який узяв собі ім’я Мартін V.
- 1702 — загін запорізьких козаків визволив від польської облоги Білу Церкву.
- 1790 — у Велику Британію з Китаю вперше завезені хризантеми.
- 1859 — у світ вийшла поема Тараса Шевченка «Марія».
- 1872 — в Одесі заснований Бессарабсько-Таврійський банк.
- 1889 — Вашингтон став 42-м штатом США.
- 1925 — вийшла перша пластинка Луї Армстронга.
- 1930 — запатентований газовий холодильник, винахід Альберта Ейнштейна та Лео Сіларда
- 1935 — на Горлівському хімічному заводі стався вибух, що послужило приводом для судового процесу над «саботажниками».
- 1940 — в США випущені перші автомобілі «Джип»
- 1943 — радянські війська зайняли місто Житомир, райцентр Іванків Київської області.
- 1952 — У Каліфорнії продемонстрована дія першого відеомагнітофона.
- 1972 — США закрили свою останню військову базу у В’єтнамі.
- 1973 — Ізраїль і Єгипет підписали договір, що завершив війну між ними.
- 1983 — студент Массачусетського університету Фред Коен продемонстрував перший у світі комп’ютерний вірус.
- 1987 — картина Ван Гога «Іриси» продана за рекордну суму — $53,6 млн.
- 1990 — набула чинності Міжнародна конвенція про боротьбу проти незаконного обороту наркотичних і психотропних речовин.
- 1994 — американський мільярдер Білл Ґейтс на аукціоні в Нью-Йорку заплатив $30,8 млн за рукопис Леонардо да Вінчі (рекордна ціна для рукописів).
- 1999 — у португальський парламент директор лісабонського зоопарку привів лева і тигра на знак протесту проти слабкого фінансування його установи