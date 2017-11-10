У ПОКРОВСЬКОМУ РАЙОНІ СКАЖЕНА ЛИСИЦЯ НАПАЛА НА РИБАЛКУ

У Покровському районі скажена лисиця напала на людину. Про це повідомив завідувач протиепізоотичним відділом Покровської районної лікарні ветеринарної медицини Роман Мельник.
За його словами, увечері 7 листопада житель села Звєрєво пішов порибалити на місцевий ставок, коли на нього з кущів вискочила лисиця. Тварина схопила чоловіка спочатку за праву руку, коли той почав відбиватися — за ліву, відкусило йому фалангу пальця. Обороняючись, чоловік задушив лисицю, а 8 листопада звернувся за медичною допомогою.
У той же день фахівці виїхали на місце, щоб забрати труп лисиці і направити матеріал на експертизу до Дніпра. 9 листопада після обіду було отримано підтвердження, що тварина хворіла на сказ.
Розпорядженням головного інспектора Госпродпотребслужби в Покровському районі були накладені попередні карантинні обмеження, а 10 листопада надзвичайна протиепізоотична комісія ввела карантинні обмеження терміном на 2 місяці — при відсутності повторних випадків захворювання тварин.
У зону карантину потрапляють — район ставка між селами Звєрєво і Піщане, обидва цих села, а також села Перше Травня, Троянда, селище Шевченко і поля в радіусі 10 кілометрів від вогнища.
Фахівці провели дезінфекцію, проводиться подвірний обхід і вакцинація ще не щеплених тварин. За словами Романа Мельника, домашніх тварин в селі Звєрєво масово вакцинували два тижні тому. При цьому профілактика сказу у диких м’ясоїдних не проводилася з 2013 року.