15-РІЧНИЙ ХЛОПЕЦЬ ВИПАВ З ВІКНА

Рятувальники отримали повідомлення, що на вул. К. Маркса в місті Селидове Донецької області з вікна квартири на 7-му поверсі 9-ти поверхового житлового будинку випав чоловік. Як з’ясувалося, 15-річний хлопець впав на дах прибудованого до будинку магазину.
Рятувальники 13-го Державного пожежно-рятувального загону, які прибули на місце події, разом зі співробітниками швидкої допомоги наклали шини на потерпілого і за допомогою носилок спустили його з даху магазину до автомобіля швидкої медичної допомоги.
Від Головного управління залучалось 4 чоловіки особового складу та 1 одиниця техніки.