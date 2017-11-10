ІМЕНИНИ 10 ЛИСТОПАДА

Іван — ім’я на івриті звучить як Йоханан, що в перекладі означає «буде помилуваний», «Бог пожалів». Це ім’я дуже поширене у слов’янських народів, найчастіше його можна зустріти у росіян, українців, білорусів, хорватів, болгар, сербів, словенців, македонців. До слов’ян ім’я Іван прийшло з Греції, а ось справжнє походження імені Іван, мабуть, здивує всіх – воно єврейське.
Валентина — жіноча похідна від імені Валентин. З латинської мови воно перекладається як «сила». У корені цього імені «Вал» криється індоєвропейське значення «мати силу». У двадцятому столітті на території нашої країни, жіноче ім’я Валентина користувалася достатньою популярністю. Проте в нинішньому столітті воно посідає останні рядки рейтингів жіночих імен. Згідно теорії «Таємниця імені», яка вивчає взаємозв’язок між поєднанням складів і літер з долею господаря ім’я і його характером, у значенні імені Валентина закладені твердість натури, напруженість, плавно перетікають в простоту і легкість.
Ганна — жіноче ім’я єврейського походження. Походження імені Ганна пов’язано з такими словами на івриті як «благодать», «сила», «хоробрість». Деякі дослідники вказують, що ім’я Анна може означати «милість божа».
Георгій — чоловіче ім’я, що має грецькі корені. Походження імені Георгій пов’язано з давньогрецьким словом «георгос», яке означає «той, хто обробляє землю». Ім’я Георгій набуло поширення в християнських країнах завдяки імені святого Георгія Побідоносця.
Дмитро — правильне церковна вимова Димитрій. Значення імені Дмитро (старе – Димитрій, народне – Митрей, розмовне Мітрій) – «плід земний». Походження імені Дмитро від грецького слова “Деметріос”, що означає «стосовний до Деметри». Богиня Деметра (Мати Ячменю, Мати-Земля) в античній міфології – це покровителька землеробства і богиня родючості.
Максим — чоловіче ім’я латинського походження. Походження імені Максим пов’язано з римським родовим або особистим прізвиськом Максимус. Ім’я Максим означає «найбільший», «превеликий».
Микола — ім’я складається з двох давньогрецьких слів: «nicos» – «переможець, перемога» і «laos» – «народ». Тобто значення імені Микола можна розшифрувати як «переможець народів». Ім’я є одним з найпоширеніших чоловічих імен у християнському світі і на різних мовах звучить по-різному: Нікола, Ніколаус, Ніколас, Міклош. На Русі це ім’я з’явилося після прийняття християнства, але особливого поширення не одержало. Тільки в 18 столітті ім’я Микола стало популярним: це пов’язано з шануванням християнського святого Миколая Чудотворця.
Степан — значення імені Степан у перекладі з давньогрецької – «корона», «вінок». У православ’ї прийнята форма імені Стефан. Походження імені Степан пов’язано з давньогрецьким словом «стефанос», що означає «вінок».