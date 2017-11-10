ЧИ СКОРОТЯТЬ ТЕРМІН ДІЇ ПЕРШОГО ВОДІЙСЬКОГО ПОСВІДЧЕННЯ?

Міністерство внутрішніх справ пропонує скоротити термін дії вперше виданого посвідчення водія з 30 до 2 років.
Про це йдеться в матеріалах МВС, підготовлених до засідання Кабінету Міністрів, присвяченого посиленню безпеки дорожнього руху, повідомляє hromadske.ua
«Термін дії посвідчення водія, отриманого вперше, становить два роки. Подальше, якщо особа не вчинила три або більше адмінправопорушень в сфері безпеки руху, буде видаватися на 30 років», — йдеться в матеріалах.
Зараз водійські посвідчення видаються на 30 років.