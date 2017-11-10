У СЕЛИДОВОМУ З ВІКНА БАГАТОПОВЕРХІВКИ ВИПАВ 16-РІЧНИЙ ХЛОПЕЦЬ

Вчора вранці батько неповнолітнього мешканця м.Селидове, як завжди, відправив сина до навчального закладу. Через кілька годин чоловіку повідомили про те, що його дитина випала з вікна 7-го поверху будинку, в якому вони колись мешкали. Наразі правоохоронці з’ясовують обставини події.
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До чергової частини Селидівського відділення поліції звернулися медпрацівники Селидівської міської лікарні із повідомленням про те, що до них поступив 16-річний хлопець із важкими травмами та чисельними переламами.
Правоохоронці негайно виїхали до лікарні для з’ясування всіх обставин. Так було з’ясовано, що вранці хлопець нібито пішов до гімназії. Через якийсь час вчителька зателефонувала його батькові і запитала чому його дитина не прийшла на заняття. Схвильований чоловік помітив, що зникли ключі від квартири, в якій вони раніше мешкали і направився туди. Біля будинку батько побачив, як карета швидкої допомоги забирає його сина, який випав з вікна.
Наразі поліцейськими з’ясовують всі обставини події. Неповнолітній знаходиться в лікарні.
В навчальному закладі хлопця характеризують позитивно. Члени родини стверджують, що конфліктів із постраждалим напередодні в них не було. Відомо, що в січні цього року від хвороби померла мати хлопця.
За даним випадком правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст.120 «Доведення до самогубства». Слідчі дії тривають.
Покровський відділ поліції
Донецької області