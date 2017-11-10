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У ПОКРОВСЬКУ ПІДОЗРЮВАНОГО У ВБИВСТВІ ЗАЛИШИЛИ ПІД ДОМАШНІМ АРЕШТОМ

10.11.2017 Новини Комментариев нет
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Вчора в Покровську, не дивлячись на беззаперечні докази правоохоронців щодо систематичних порушень законодавства 20-річним місцевим мешканцем, який причетний до скоєння вбивства, Красноармійський міськрайонний суд Донецької області залишив обраний стосовно нього запобіжний захід без змін.

 

В Покровську на початку серпня пасинок вирішив провчити свого вітчима і напав на нього з чотирма друзями. Спільники жорстоко побили чоловіка, після чого задушили мотузкою і на автомобілі вивезли на ставок. Хлопці втопили тіло у водоймі, прив’язавши до нього шлакоблок. Крім того, зловмисники винесли з будинку вбитого 5 тисяч гривень і золоті прикраси. Правоохоронці оперативно встановили всіх фігурантів та затримали їх. Одним із нападників був 20-річний місцевий мешканець (на той момент 18-річний), якому судом було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, однак 4 місяці тому суд змінив запобіжний захід на більш м’який – цілодобовий домашній арешт.

В ході перевірки правопорушника, поліцейські виявили, що останній не дотримується запобіжного заходу. І не зважаючи на те, що хлопець не має право самовільно без супроводу залишати дім, останній нехтує запобіжним заходом та не дотримується його. Так встановлено, що підозрюваний  залишає будинок і вирушає по особистим справам. З моменту зміни запобіжного заходу, правоохоронці Покровського відділу поліції  вже двічі задокументували вказані порушення та звернулися до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу. Однак не зважаючи на надані поліцейськими відеодокази та те, що 20-річний молодий чоловік підозрюється у жорстокому вбивстві, суд залишив запобіжний захід без змін. І як результат, через рішення Феміди вулицями міста і далі може вільно гуляти, відчуваючи свою безкарність, зловмисник, який скоїв тяжкий злочин.

Покровський відділ поліції

Донецької області

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