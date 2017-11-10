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У ПОКРОВСЬКУ ПРОЙШЛА ЧЕРГОВА ЗУСТРІЧ МЕРА З МЕШКАНЦЯМИ

10.11.2017 Сюжети Комментариев нет
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9 листопада у будівлі Покровського НВК №2 відбулась зустріч міського голови з мешканцями цієї частини міста.

Охочих безпосередньо поспілкуватися з мером і поділитися наболілими питаннями було багато. У залі не було вільних місць.

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