У ПОКРОВСЬКУ ПРОЙШЛА ЧЕРГОВА ЗУСТРІЧ МЕРА З МЕШКАНЦЯМИ 10.11.2017 Сюжети Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.9 листопада у будівлі Покровського НВК №2 відбулась зустріч міського голови з мешканцями цієї частини міста. Охочих безпосередньо поспілкуватися з мером і поділитися наболілими питаннями було багато. У залі не було вільних місць. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, ош 5, Покровск, Покровськ, Родинское, Руслан Суков, Руслан Требушкін, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ