СЕРІЙНОГО ВБИВЦЮ ВИПУСТИЛИ НА СВОБОДУ

Апеляційний суд Вінницької області звільнив від відбування довічного ув’язнення 43-річного Олександра Каверзіна, засудженого за вбивство семи чоловік, повідомляють «Вести».
На сайті суду вказується, що вердикт винесено у зв’язку з істотною загрозою життю і здоров’ю Каверзіна.
Олександр Каверзін — інвалід першої групи по зору, страждає внутрішньочерепним тиском, який може спровокувати інсульт. Каверзін осліп від катувань з боку міліціонерів, що встановлено Європейським судом з прав людини.
Також суд керувався рішенням ЄСПЛ у справі «Лорс проти Нідерландів». У ньому наголошується, що «повна сенсорна ізоляція, поєднана з тотальною соціальною ізоляцією, може знищити особистість і становить форму негуманного поводження, яка не може бути виправдана потребами забезпечення безпеки при будь-яких причинах».
Олександр Каверзін звинувачувався у вбивстві семи осіб, серед яких — троє співробітників міліції. Також він засуджений за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, незаконне зберігання вогнепальної зброї, бандитизм і розбій.
Олександр Каверзін у Кам’янець-Подільському займався пограбуванням та розбоями. Під час одного з таких нальотів в Кам’янці було вбито двоє чоловіків. Каверзін в 1996 році був оголошений у розшук. Пізніше Каверзін в Хмельницькому вбив оперативників місцевого УБОЗ. У Миколаєві Каверзін з подільниками напав на валютного обмінника. Дільничний, який намагався затримати злочинців, був важко поранений.
Каверзіна затримали в 2001 році. За його словами, в міліції до нього застосували побої і тортури, що стало причиною катастрофічної втрати зору, яке у нього було слабким з дитинства. Каверзін остаточно осліп, перебуваючи в СІЗО. У 2012 році він виграв позов в Європейському суді з прав людини і відсудив у України 40 тисяч євро.