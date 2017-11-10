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РАДА ПРИЙНЯЛА РІШЕННЯ З ВОДОПОСТАЧАННЯ ДОНБАСУ

10.11.2017 Новини Комментариев нет
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Борг за електроенергію Компанії «Вода Донбасу», яка забезпечує водопостачання Донецької області, погасять з бюджету.


Водопостачання Донецької і Луганської областей буде безперебійним — депутати проголосували за зміни до держбюджету 2017 року, серед яких — погашення боргів за електроенергію комунального підприємства «Вода Донбасу».
Це — стратегічна компанія, яка забезпечує водою сотні населених пунктів на Сході країни — зокрема, на непідконтрольних Україні територіях. Борг за електроенергію майже в 2 мільярди гривень ставив водопостачання цих територій під загрозу. На вирішенні цього питання наполягала «Радикальна партія».

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