РАДА ПРИЙНЯЛА РІШЕННЯ З ВОДОПОСТАЧАННЯ ДОНБАСУ

Борг за електроенергію Компанії «Вода Донбасу», яка забезпечує водопостачання Донецької області, погасять з бюджету.
Водопостачання Донецької і Луганської областей буде безперебійним — депутати проголосували за зміни до держбюджету 2017 року, серед яких — погашення боргів за електроенергію комунального підприємства «Вода Донбасу».
Це — стратегічна компанія, яка забезпечує водою сотні населених пунктів на Сході країни — зокрема, на непідконтрольних Україні територіях. Борг за електроенергію майже в 2 мільярди гривень ставив водопостачання цих територій під загрозу. На вирішенні цього питання наполягала «Радикальна партія».