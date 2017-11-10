ПРИКМЕТИ НА 10 ЛИСТОПАДА

За старих часів селяни вважали за краще прикрашати ікони святої Параскеви. Говорили, що вона охороняє щастя в домі і допомагає забезпечити сім’ї благополуччя. Також Параскева відома як покровителька полів і худоби. Ухвалено 10 листопада приносити різні плоди саме з цієї причини. 10 листопада помолитися святій відправлялися і люди, які страждають від важких захворювань. Особливо це стосувалося душевних недуг.
Прясти 10 листопада не можна, а ось, шиттям займатися можна. Тому, дівчата ввечері збиралися всі разом, і кожна приносила з собою якусь роботу. Так, все займалися шиттям і одночасно розмовляли. Говорили, що саме 10 листопада можна молитися на швидке весілля і нареченого.
Стародавні слов’яни шанували 10 листопада пам’ять богині Макоші, яка також є покровителькою пряль, кравчинь і допомагає досягти земного щастя. За старих часів будинку готували до зими саме в перші тижні листопада. Худобу переводили в зимові стійла.
У церкві 10 листопада вшановується пам’ять святої Параскеви, яка жила на території малої Азії приблизно в III-IV столітті. Народилася Параскева в родині багатого сенатора, але при цьому самостійно вирішила вести аскетичний спосіб життя і звернулася до Бога. Під час гонінь, організованих імператором Діоклетіаном щодо прихильників християнського вчення, була заарештована і Параскева, піддана тортурам і обезголовлена, оскільки не побажала відректися від своєї віри. У народі ім’я Параскеви стали поєднувати з ім’ям богині П’ятниці, яку вважали покровителькою матерів і жінок.
Була поширена традиція під назвою «лляні оглядини», коли селяни показували один одному витрепанний льон-первак, вихваляючись майстерністю. Часто льон дівчата показували хлопцям, щоб ті зрозуміли, наскільки хорошими господинями вони можуть бути.
- Листя з вишні 10 листопада ще не опало — сніг, навіть якщо він випав, то скоро розтан
- Якщо людина народилася 10 листопада, то її талісманом є онікс
- Хто багато сміється в цей день, той потім, згідно з прикметами, буде довго плакати. Тому, намагалися поводитися стримано
- Не можна мити голову, купатися, прати і взагалі, виконувати роботу, яка була б пов’язана з водою. Однак, якщо дитина хворіла, потрібно було відвести його до джерела, щоб змити недуга
- Перший витріпаний льон обов’язково потрібно освятити в церкві
- Якщо болить голова або зуб, потрібно помолитися святій Параскеві
- Не можна в цей день мити підлогу — після смерті в помиях валятися доведеться
- Не можна чистити димохід на Параскеву — це до нещастя, згідно з прикметами
- Вагітна жінка не повинна в цей день давати грошей в борг, оскільки так у чужі руки вона віддасть долю своєї дитини