ПОМЕР МИХАЙЛО ЗАДОРНОВ

Помер сатирик Михайло Задорнов. Про це повідомляє lenta.ru з посиланням на РЕН ТВ, з яким співпрацював Задорнов. Йому було 69 років.
Письменник страждав від онкології, проходив курс лікування від ракової пухлини головного мозку. Як стало відомо в червні, він вирішив відмовитися від процедур, які називав виснажливими та марними, заради того, щоб побути в колі рідних.
Починаючи з осені 2016 року, Задорнов відміняв виступи через хіміотерапію. У жовтні 2016- го у Задорнова трапився епілептичний припадок прямо під час творчого вечора на сцені ДК «Меридіан», його відвезли на швидкій прямо з виступу.
Сам Задорнов коментувати свою хворобу відмовлявся, пояснюючи небажанням привертати зайву увагу ЗМІ.