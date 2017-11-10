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ПОМЕР МИХАЙЛО ЗАДОРНОВ

10.11.2017 Новини Комментариев нет
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Помер сатирик Михайло Задорнов. Про це повідомляє lenta.ru з посиланням на РЕН ТВ, з яким співпрацював Задорнов. Йому було 69 років.

Письменник страждав від онкології, проходив курс лікування від ракової пухлини головного мозку. Як стало відомо в червні, він вирішив відмовитися від процедур, які називав виснажливими та марними, заради того, щоб побути в колі рідних.

Починаючи з осені 2016 року, Задорнов відміняв виступи через хіміотерапію. У жовтні 2016- го у Задорнова трапився епілептичний припадок прямо під час творчого вечора на сцені ДК «Меридіан», його відвезли на швидкій прямо з виступу.

Сам Задорнов коментувати свою хворобу відмовлявся, пояснюючи небажанням привертати зайву увагу ЗМІ.

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