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ПОКРОВСЬКИХ П’ЯТИКЛАСНИКІВ ПОСВЯТИЛИ В ГІМНАЗИСТИ

10.11.2017 Сюжети Комментариев нет
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10 листопада в Покровській БПГ відбулася урочиста церемонія посвяти п’ятикласників в гімназисти. У цей день вони поповнили дружну і веселу сім’ю даного навчального закладу.

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