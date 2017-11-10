ПОКРОВСЬКИХ П’ЯТИКЛАСНИКІВ ПОСВЯТИЛИ В ГІМНАЗИСТИ 10.11.2017 Сюжети Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.10 листопада в Покровській БПГ відбулася урочиста церемонія посвяти п’ятикласників в гімназисти. У цей день вони поповнили дружну і веселу сім’ю даного навчального закладу. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, П'ЯТИКЛАСНИКІВ ПОСВЯТИЛИ В ГІМНАЗИСТИ, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ