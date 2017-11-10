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ПОКРОВСЬКА ОПОРНА ШКОЛА ВІДСВЯТКУВАЛА ЮВІЛЕЙ

10.11.2017 Сюжети Комментариев нет
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10 листопада в Покровській опорній школі  пройшов святковий концерт, присвячений 35-річчю від дня відкриття навчального закладу.

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