ПОКРОВСЬКА ОПОРНА ШКОЛА ВІДСВЯТКУВАЛА ЮВІЛЕЙ 10.11.2017 Сюжети Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.10 листопада в Покровській опорній школі пройшов святковий концерт, присвячений 35-річчю від дня відкриття навчального закладу. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:35 ЛЕТ, 9 ШКОЛА, Голуб Марина, Димитров, Ирина Сущенко, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри, юбилей Додати коментар Отменить ответ