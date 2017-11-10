НЕПЛАТНИКИ АЛІМЕНТІВ БУДУТЬ ПОЗБАВЛЕНІ ПРАВА КЕРУВАННЯ

Держава має запровадити значно дієвіші заходи впливу на батьків, які відмовляються платити аліменти. Їх має бути позбавлено права керувати автомобілем, виїжджати за кордон, користуватися зброєю.
Про це 9 листопада в ході громадського обговорення законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості із сплати аліментів» сказав Міністр юстиції Павло Петренко, повідомляє Урядовий портал.
«Сотні тисяч дітей, які виховуються в неповних сім’ях, страждають від безвідповідальності та байдужості дорослих. Фактично для країни вже стало нормою, коли один з батьків, які не проживають разом, ухиляється від виконання своїх батьківських обов’язків. Цифри вражають. Нині в органах виконавчої служби 540 тисяч проваджень про стягнення аліментів. Тобто, майже кожен п’ятий з майже 3 млн маленьких українців, які мають отримувати аліменти, не отримують гарантоване законом фінансове забезпечення», — наголосив очільник Мін’юсту.
Він зауважив, що подбати про малюків, які залишилися без підтримки одного з батьків, є завданням кожного громадянина. І найбільшою мірою це стосується чиновників, які здатні змінити ситуацію на законодавчому рівні.
Міністр юстиції зазначив, що у запропонованому на розгляд громадськості законопроекті запропоновані зміни, які запровадять жорсткі, але дієві заходи:
— заборона виїзду за кордон до повного погашення боргів зі сплати аліментів;
— заборона керувати автомобілем;
— заборона користуватися зброєю та полювати;
— 240 годин суспільно-корисних робіт на користь місцевої громади з направленням коштів на рахунок дитини (може застосовуватися багаторазово – до погашення заборгованості);
— скасування авансових платежів та зборів для батьків, які подають відповідний позов до суду;
— запровадження ефективних механізмів кримінального переслідування злісних неплатників аліментів.
З початку року державні виконавці Міністерства юстиції забезпечили сплату 1,7 млрд грн. боргів, які отримали півмільйона дітей. Однак кардинально змінити ситуацію без законодавчих змін вкрай тяжко.
«Чужих дітей не буває. І, як сказала відомий італійський педагог Марія Монтессорі, — віра дитини в себе і її любов до світу залежить від дорослих. Закликаю депутатів, як тільки даний законопроект потрапить до зали Верховної Ради, підтримати його. Це наша відповідальність перед сотнями тисяч дітей. Прийняття цього законопроекту – реальна можливість захистити інтереси дитини, і спонукати боржника до виконання своїх обов’язків», — резюмував Павло Петренко.
Додатково Мін‘юст реалізує інформаційну кампанію з цього приводу по всій території України в рамках правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!».