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НА ЗАСІДАННІ КОЛЕГІЇ ОБЛСПОРТУПРАВЛІННЯ ПОКРОВСЬК ОТРИМАВ ЧЕРГОВУ ВІДЗНАКУ

10.11.2017 Новини Комментариев нет
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9 листопада у Краматорську відбулося розширене засідання колегії управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації та семінар-нарада керівників органів управління фізичною культурою та спортом міськвиконкомів та райдержадміністрацій. На заході були розглянуті ряд питань щодо розвитку спорту та фізичної культури. Приємною подією стало оголошення результатів  участі у             ХІ спортивних іграх ветеранів спорту Донецької області  2017 року. Вже сьомий рік поспіль за зайняте І місце збірна команда міста Покровська  нагороджена грамотою та кубком облспортуправління. Спортсмени брали участь у змаганнях серед ветеранів з таких видів спорту: настільний теніс, важка атлетика, волейбол, шахи.

Ми бажаємо спортсменам   не зупинятися на досягнутому!

 

 

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