НА ЗАСІДАННІ КОЛЕГІЇ ОБЛСПОРТУПРАВЛІННЯ ПОКРОВСЬК ОТРИМАВ ЧЕРГОВУ ВІДЗНАКУ

9 листопада у Краматорську відбулося розширене засідання колегії управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації та семінар-нарада керівників органів управління фізичною культурою та спортом міськвиконкомів та райдержадміністрацій. На заході були розглянуті ряд питань щодо розвитку спорту та фізичної культури. Приємною подією стало оголошення результатів участі у ХІ спортивних іграх ветеранів спорту Донецької області 2017 року. Вже сьомий рік поспіль за зайняте І місце збірна команда міста Покровська нагороджена грамотою та кубком облспортуправління. Спортсмени брали участь у змаганнях серед ветеранів з таких видів спорту: настільний теніс, важка атлетика, волейбол, шахи.
Ми бажаємо спортсменам не зупинятися на досягнутому!