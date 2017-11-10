ГОРОСКОП НА 10 ЛИСТОПАДА

ОВЕН
Сьогодні варто уникати великих фізичних навантажень і активних занять спортом. Краще проведіть день спокійно та розмірено.
ТІЛЕЦЬ
Не намагайтеся повністю завантажити себе справами й важливими переговорами. Краще відпочиньте та відновіть життєву енергію.
БЛИЗНЮКИ
Сьогодні краще утриматися від необдуманих витрат і великих покупок. Також не варто давати комусь гроші в борг і оформляти кредит.
РАК
Вдалий день для поїздок за місто. Проведіть час наодинці з природою.
ЛЕВ
Несприятливий день для початку ремонту. Зірки радять ненадовго перенести цю подію.
ДІВА
Дів очікує віщий сон. Подумайте над ним. Можливо, це стане ключем до розгадки важливої загадки.
ТЕРЕЗИ
Терези! Оточіть увагою та турботою свою другу половинку. Найкращим проведенням часу для вас сьогодні буде спільна прогулянка або маленька подорож.
СКОРПІОН
Скорпіонам зірки радять зануритися у вивчення духовних практик і читання філософської літератури. Це допоможе зняти внутрішнє напруження.
СТРІЛЕЦЬ
Стрільцям зірки обіцяють насичений продуктивний день. Але не дуже захоплюйтеся процесом. Перевтома шкідлива для здоров’я.
КОЗЕРІГ
Сприятливий день для зачаття дитини. Важливі кроки в особистому житті також увінчаються успіхом.
ВОДОЛІЙ
Водолії, сьогодні удача на вашому боці! Займіться реалізацією своїх сміливих ідей та нових проектів.
РИБИ
Хтось із близьких людей потребує вашої допомоги. Не лишайте рідну людину одну в біді.