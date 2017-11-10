ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 10 ЛИСТОПАДА

- 1663 — укладені Батуринські статті.
- 1770 — Вольтер заявив: «Якби бога не було, його варто було б винайти».
- 1918 — Опублікований перший радянський Кодекс законів про працю.
- 1918 — Австрія відмовилася від Галичини на користь Польщі.
- 1926 — У Берліні відкритий Український науковий інститут.
- 1928 — у Києві відкрито будинок-музей Тараса Григоровича Шевченка.
- 1945 — Створена Всесвітня федерація демократичної молоді.
- 1970 — Запущено космічну станцію «Луна-17», котра через тиждень здійснила посадку на Місяць і доставила перший радянський самохідний пристрій «Луноход-1».
- 1989 — Лідер Болгарії Тодор Живков зміщений з усіх посад і виключений з компартії.
- 1993 — Групою сектантів «Білого братства», очолюваного Мариною Цвигун (Марія Деві Христос), та Юрієм Кривоноговим (Іоанн Свамі), було проголошено «кінець світу» та захоплено київський Софійський собор з метою масового самознищення. Міліція затримала сектантів, що поклало край діяльності «Білого братства» та викликало низку самогубств прихильників секти в Україні та країнах СНД.
- 1993 — в Україні заборонені усі воєнізовані недержавні організації.
- 1994 — Ірак визнав незалежність Кувейту.
- 2004 — Центрвиборчком України оголосив остаточні результати першого туру виборів Президента України: Віктор Ющенко набрав 11 125 395 голосів (39,87 %), Віктор Янукович — 10 969 579 голосів (39,32 %). Другий тур голосувань призначено на 21 листопада 2004.
- 2004 — вийшов Firefox 1.0.
- 2007 — прем’єра в Україні серії «Spanish Fry» мультсеріалу «Футурама».
- 2009 — запущено перший гідроагрегат Дністровської ГАЕС (він видав перший струм в Об’єднану енергосистему України).