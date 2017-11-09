9 ЛИСТОПАДА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА ЗГАДУЄ НЕСТОРА ЛІТОПИСЦЯ

Преподобний Нестор Літописець народився в п’ятдесятих роках XI століття в Києві. Юнаком він прийшов до преподобного Феодосія і став послушником. Ігумен Стефан, наступник святого Феодосія, звершив над Нестором чернечий постриг. Про його високий рівень духовного життя говорить те, що він у числі інших преподобних отців брав участь у вигнанні біса з Микити затворника, згодом Новгородського святителя. Преподобний Нестор глибоко цінував істинне знання, поєднане зі смиренням і покаянням. У монастирі преподобний Нестор ніс послух літописця. У вісімдесятих роках він написав «Читання про життя та загибель блаженних страстотерпців Бориса і Гліба» у зв’язку з перенесенням їх святих мощей у Вишгород в 1072 році.
Згодом преподобний Нестор склав житіє преподобного Феодосія Печерського, а в 1091 році, напередодні престольного свята Печерської обителі, ігумен Іоанн доручив йому викопати із землі для перенесення в храм святі мощі преподобного Феодосія.
Він оповідає про створення слов’янської грамоти святими рівноапостольними Кирилом і Мефодієм, про Хрещення святої рівноапостольної Ольги в Константинополі. Літопис преподобного Нестора зберіг для нас розповідь про перший православний храм у Києві, про сповідницький подвиг святих варягів-мучеників, про «випробування вір» святим рівноапостольним Володимиром.