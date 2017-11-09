9 листопада — Всеукраїнський день працівників культури

Всеукраїнський день працівників культури був заснований з метою відзначити вагомий внесок творчих особистостей у відродження української національної культури.
Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва відзначається 9 листопада разом з Днем української писемності та мови, згідно Указу Президента 30.12.2013 № 717/2013 «Про додаткові заходи щодо державної підтримки культури і мистецтва в Україні».
Всеукраїнський день працівників культури був заснований з метою відзначити вагомий внесок творчих особистостей у відродження української національної культури, розвиток народної творчості, активну культурно-просвітницьку діяльність.
Саме завдяки відданим своїй справі діячам мистецтва українська культура змогла зберегти свою самобутність, незважаючи на потужний тиск багатьох агресорів, і зайняти гідне місце серед світових культур. Українська культура консолідує на розвиток держави, розкриває свою сутність і вчить нас бути українцями, де б ми не були. Без традиції немає культури, без культури немає нації.