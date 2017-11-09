Актуально:

ІМЕНИНИ 9 ЛИСТОПАДА

09.11.2017 Варто знати Комментариев нет
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Андрій — ім’я означає хоробрий, мужній. Походження імені від грецького слова “андрос” – чоловік. Ім’я Андрій має свої різновиди у різних народів: Анрі – у французів, Ондрей – у словаків, Андріян – у молдован.

Валентин — ім’я має латинське коріння і означає «здоровий», «сильний», «міцний». Набуло широкого поширення серед слов’янських народів, особливо після появи роману Жорж Санд «Валентин». У наші дні популярність імені дещо впала, але з другої десятки за частотою застосування воно не вийшло. Ім’я сприймається як таємниче, радісне і романтичне, недарма святий Валентин — покровитель закоханих!

Еротиида — походження імені Еротиида — Грецьке. Значення імені — Любов на обличчі являющая. Інші форми імені: Еротиидія, Еротея.

Капітоліна (Капетолина) — переклад імені означає «капітолійська», або народжена в Капітолії. Як відомо, Стародавній Рим був збудований колись на семи пагорбах. Капітолій — це назва найвищого з них. Тобто ім`я це давньоримське.

Марк — значення імені – з латинського «маркус» – «молоток». Походження імені від грецького імені Мазке, яке, в свою чергу, має латинські корені. За другою версією вважається, що початок від імені римського бога Марса – бога війни, бога-покровителя стад і людей.

Нестір — чоловіче ім’я, має давньогрецькі корені. Його походження пов’язують зі словом «ностео», яке в перекладі на українську мову означає «повертатися», «вирушати», «благополучно йти». Таким чином, значення імені можна трактувати як «мандрівник», «повернувся додому».

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Tags:, , , , , , ,

Додати коментар