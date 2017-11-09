ІМЕНИНИ 9 ЛИСТОПАДА

Андрій — ім’я означає хоробрий, мужній. Походження імені від грецького слова “андрос” – чоловік. Ім’я Андрій має свої різновиди у різних народів: Анрі – у французів, Ондрей – у словаків, Андріян – у молдован.
Валентин — ім’я має латинське коріння і означає «здоровий», «сильний», «міцний». Набуло широкого поширення серед слов’янських народів, особливо після появи роману Жорж Санд «Валентин». У наші дні популярність імені дещо впала, але з другої десятки за частотою застосування воно не вийшло. Ім’я сприймається як таємниче, радісне і романтичне, недарма святий Валентин — покровитель закоханих!
Еротиида — походження імені Еротиида — Грецьке. Значення імені — Любов на обличчі являющая. Інші форми імені: Еротиидія, Еротея.
Капітоліна (Капетолина) — переклад імені означає «капітолійська», або народжена в Капітолії. Як відомо, Стародавній Рим був збудований колись на семи пагорбах. Капітолій — це назва найвищого з них. Тобто ім`я це давньоримське.
Марк — значення імені – з латинського «маркус» – «молоток». Походження імені від грецького імені Мазке, яке, в свою чергу, має латинські корені. За другою версією вважається, що початок від імені римського бога Марса – бога війни, бога-покровителя стад і людей.
Нестір — чоловіче ім’я, має давньогрецькі корені. Його походження пов’язують зі словом «ностео», яке в перекладі на українську мову означає «повертатися», «вирушати», «благополучно йти». Таким чином, значення імені можна трактувати як «мандрівник», «повернувся додому».