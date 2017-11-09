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ЯКІСТЬ РОБОТИ МІСЦЕВОГО СУДУ ПЕРЕВІРЯТЬ

09.11.2017 Сюжети Комментариев нет
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В період з 13 по 17 листопада Красноармійський міськрайонний суд пропонує своїм відвідувачам взяти участь в опитуванні щодо задоволеності якістю функціонування.

 

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