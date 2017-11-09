Скасовано професію «фельдшер медицини невідкладних станів»

Директор Дніпропетровського обласного центру екстреної медицини і медицини катастроф Радий Шевченко повідомив, що більше в Україні фельдшерів не існує.
Медики Дніпра перебувають в шоковому стані – міністерство економічного розвитку і торгівлі України скасувало професію «фельдшер медицини невідкладних станів». Замість цього введена нова для України професія «парамедик», повідомляє сайт медпросвіта.
В першу чергу змінами незадоволено керівництво, адже функції парамедика, на думку Шевченко, надзвичайно вузькі.
Функції фельдшера і парамедика відрізняються. Фельдшер може поставити діагноз та призначити лікування, а парамедик – не може. Його завдання – доставити хворого в медичний заклад, в дорозі підтримувати його життя», — поясняє директор Дніпропетровського обласного центру екстреної медицини і медицини катастроф.
Наказом від 26 жовтня 2017 року N 1542 «Про затвердження Зміни N 6 до національного класифікатора України ДК 003:2010» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України дійсно скасували цю професію. Вірогідніше за все це пов’язано з планами МОЗу на реформу екстреної медичної допомоги в Україні.
Нагадуємо, що за планом МОЗу, в швидкій більше не буде лікарів, фельдшерів направлять на навчання та перекваліфікують їх у парамедиков, а нових навчать за три роки.