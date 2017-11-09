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СИЛАМ АТО ПРИЗНАЧИЛИ НОВОГО КОМАНДУВАЧА

09.11.2017 Новини Комментариев нет
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Новим командувачем сил АТО призначено генерал-лейтенанта Михайла Забродського, командувача Високомобільних десантних військ Збройних сил України.

Новим командувачем сил антитерористичної операції призначено генерал-лейтенанта Михайла Забродського/фото з відкритих джерел

«Призначення пов’язано з плановою ротацією. Ротація була здійснена не лише у керівництві, а й у всіх підрозділах Збройних сил, які знаходяться на лінії зіткнення»,- повідомив речник Міноборони Андрій Лисенко.

Раніше посаду командувача сил АТО займав генерал-лейтенант, перший заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександр Локота.

Михайло Забродський — Герой України, з перших днів бере участь в бойових діях на Донбасі. Планував завдання силам АТО при блокуванні Слов’янська та Краматорська в 2014 році. Командував 95-ю аеромобільною бригадою.

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