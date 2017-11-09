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РУСЛАН ТРЕБУШКІН ЗУСТРІВСЯ З ВЕТЕРАНАМИ ПРОКРОВСЬКА

09.11.2017 Сюжети Комментариев нет
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8 листопадапокровськийміський голова Руслан Требушкінпровівчерговийприйомветеранів. На зустріч з міським головою прийшлокількадесятківгородян. Як завжди, питаннябулирізного характеру — відособистих до комунальних.

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