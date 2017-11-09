РУСЛАН ТРЕБУШКІН ЗУСТРІВСЯ З ВЕТЕРАНАМИ ПРОКРОВСЬКА 09.11.2017 Сюжети Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.8 листопадапокровськийміський голова Руслан Требушкінпровівчерговийприйомветеранів. На зустріч з міським головою прийшлокількадесятківгородян. Як завжди, питаннябулирізного характеру — відособистих до комунальних. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:ветерани покровська, Димитров, зустіріч, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, Руслан Требушкін, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ