У православній церкві 9 листопада вшановується пам’ять мучениці Параскеви, яка жила на території Малої Азії в III столітті. Параскева народилася в заможній родині, а її батько був сенатором. Однак, незважаючи на те, що їй практично гарантована була багата і щаслива життя, Параскева вирішила присвятити себе Богу і вела аскетичний спосіб життя. У часи правління імператора Діоклетіана були організовані масові гоніння проти християн. Тоді ж була спіймана і замучена до смерті і Параскева.
9 листопада часто давали обітниці — різні обіцянки, які стосувалися різних сфер людського життя. Якщо будинок приходило нещастя, то потрібно було вирушати до церкви, щоб помолитися святій Параскеві, попросивши її про допомогу.
Відзначали також 9 листопада і день Нестора Літописця, який прославився своїми літописами — найдавнішими у світі. Крім того, Нестор є ченцем Києво-Печерської Лаври, і саме його перу належить «Повість тимчасових років», в якій Нестор докладно описав життя і діяння перших князів. Вчені говорять про те, що саме Нестор Літописець був сучасником апостолів і багатьох святих, які відомі в християнській церкві.
Народні прикмети на 9 листопада
- Гусак 9 листопада на лід виходить — плавати довго по воді буде, значить, зима настане нескоро
- Іній на деревах 9 листопада віщує мороз
- Туман вранці — чекай відлиги
- Сніг випав на сиру землю — весна, за прикметами, буде ранньою, і можна буде побачити велику кількість підсніжників
- Якщо людина народилася 9 листопада, то його талісманом є обсидіан, а сам іменинник буде наділений письменницьким даром
- Якщо 9 листопада дати обіцянку і виконати його, то все погане залишиться в минулому. Тому, дуже часто селяни чекали 8 листопада, щоб дати обітницю, якщо виникає епідемія, голод, хвороба і т. д.
- Якщо не виконати обіцяне, то нещастя буде
- Якщо хтось із близьких людей захворів, потрібно дати зарік, виконати його, і дуже скоро людина одужає
- Якщо актор після вистави в цей день прийме в дар живі квіти, то незабаром, за прикметами, його популярність згасне